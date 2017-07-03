В зоне АТО нашли российские боеприпасы и сухпайки

Копірайт зображення Прес-центр штабу АТО

Украинские военнослужащие обнаружили в зоне проведения АТО остатки боеприпасов, сухих пайков, медикаментов и военное снаряжение российского производства. Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО.

Это произошло во время обследования и зачистки местности в районе Каменки.

"Эта находка еще раз подтвердила общеизвестный факт, что именно российская сторона всесторонне обеспечивает незаконные вооруженные формирования, временно захватившие отдельные районы Донецкой и Луганской областей", - добавили в штабе АТО.

За минувшие сутки в зоне проведения АТО боевики 20 раз обстреляли позиции ВСУ, в результате двое военнослужащих получили ранения, сообщили в пресс-центре штаба АТО.