Уимблдон ищет новых фанов

Копірайт зображення Getty Images Image caption Энди Маррей попытается сохранить свой чемпионский титул

3 июля в Лондоне стартует третий в сезоне турнир Большого шлема - Уимблдон.

Двухнедельное мероприятие транслируется для многомиллионной аудитории поклонников, пишет бизнес-обозреватель ВВС Билл Уилсон.

В прошлом году оперативная прибыль турнира составила 42 миллиона фунтов (54,7 млн долларов).

Более половины оборота этого мероприятия составляет доход от трансляции. В то же время наибольшую часть этой прибыли обеспечивает небольшое количество ключевых эфирных рынков, в частности Великобритании и США.

Учитывая это, руководители Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета (AELTC), на кортах которого проводится турнир, размышляют над новыми способами, как заинтересовать публику.

"Глобальная база фанов"

"Мы хотим принести бренд Уимблдона новым аудиториям и регионам. Это касается не только людей здесь, на Уимблдоне, где мы снова распродали все билеты", - рассказывает Мик Десмонд, коммерческий директор и медиа-директор AELTC.

Image caption Мик Десмонд говорит, что Уимблдон находится на цифровом пути

"Мы хотим расширить нашу глобальную фан-базу, как это делают футбольные матчи Премьер-лиги или НБА (Национальная баскетбольная ассоциация. - Ред.)", - отмечает он.

"Теннис как спорт сейчас находится в прекрасной форме. Но мы смотрим на него с позиции долгосрочной перспективы, с точки зрения стратегии", - добавляет Десмонд.

"Это касается не только развития физической инфраструктуры здесь на месте, но также развития нашего бренда для младшей аудитории, а также для новых аудиторий в разных частях мира, например, Китае или Колумбии".

Копірайт зображення AELTC/IBM

Финансовое вознаграждение от расширения мировой фан-базы появится тогда, когда Уимблдон подпишет новые контракты на трансляцию и спонсорские соглашения, и докажет, что может обеспечить большую и разнообразную клиентскую базу для своих партнеров.

Именно с помощью своего давнего партнера IBM, официального поставщика информационных технологий для Уимблдона, турнир рассчитывает использовать цифровые носители, чтобы привлечь новых болельщиков.

"В течение последних семи лет мы прошли долгий цифровой путь", - отмечает Десмонд.

Копірайт зображення IBM Image caption Внутри технологического бункера IBM на Уимблдоне

По его словам, в 2010 году Уимблдон имел очень хороший сайт, но он выглядел так же, как и другие сайты турниров "Большого шлема", также созданные компанией IBM.

"Мы хотели добавить Уимблдону красоты и грации. Тем, кто не может быть здесь физически, мы хотели дать лучшие впечатления", - отмечает он.

"Реакция болельщиков была очень положительной, но мы никогда не были полностью довольны. В 2017 году мы хотим поднять планку".