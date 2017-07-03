ГПС: семья из России попросила политического убежища в Украине
Во время прохождения пограничного контроля к сотрудникам Госпогранслужбы (ГПС) Украины обратились двое граждан России - муж с женой, сообщила ГПС в Facebook.
Как заявили в службе, супруги, которые пересекли границу пешком с маленьким ребенком, рассказали, что просят статуса беженцев из-за "политических преследований".
"Преследования начались после высказывания мужем своей позиции о смене власти в РФ. За это он был привлечен к уголовной ответственности, а теперь подвергается дальнейшим преследованиями", - отметили в ГПС.
После оформления документов семью россиян направили в Государственную миграционную службу Украины, добавили в ведомстве.