В новом телефоне Samsung будут детали от Note 7
Компания Samsung выпускает новый телефон с использованием деталей телефона Galaxy Note 7. Эту версию пришлось отозвать из-за неисправности аккумулятора, приводившей к возгоранию некоторых устройств.
Фирма заявила, что у обновленной версии телефона - Note Fan Edition - практически не будет недостатков его предшественника.
Продажи телефона стартуют 7 июля, но пока только в Южной Корее. Он будет оснащен безопасной батареей меньшего размера, добавляют в фирме.
В конце прошлого года компания Samsung остановила производство своего конкурента iPhone.
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С тех пор компания отозвала около 2,5 млн телефонов.
В новом телефоне будут компоненты от этих устройств, а также неиспользованные детали, которые сохранил Samsung.
Меньше батарея, ниже цена
На фирму давят экологи, требуя повторного использования компонентов Galaxy Note 7 для того, чтобы уменьшить объем так называемых электронных отходов.
Считается, что с пятницы в продажу поступит около 400 тысяч телефонов.
Они будут стоить примерно на 30% дешевле, чем Galaxy Note 7. Цена составит около 700 тысяч корейских вон (615 долларов).
Устройства будут оснащены батареями в 3200 мАч, которые, по словам Samsung, прошли строгие проверки на безопасность. Устройства Note 7 имели батареи в 3500 мАч.
Позже в этом году в продажу должен поступить Samsung Galaxy Note 8 - преемник Note 7.