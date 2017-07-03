В новом телефоне Samsung будут детали от Note 7

Копірайт зображення Getty Images Image caption В этом году активисты Greenpeace сорвали презентацию Samsung с призывами использовать в следующих продуктах детали Galaxy Note 7

Компания Samsung выпускает новый телефон с использованием деталей телефона Galaxy Note 7. Эту версию пришлось отозвать из-за неисправности аккумулятора, приводившей к возгоранию некоторых устройств.

Фирма заявила, что у обновленной версии телефона - Note Fan Edition - практически не будет недостатков его предшественника.

Продажи телефона стартуют 7 июля, но пока только в Южной Корее. Он будет оснащен безопасной батареей меньшего размера, добавляют в фирме.

В конце прошлого года компания Samsung остановила производство своего конкурента iPhone.

С тех пор компания отозвала около 2,5 млн телефонов.

В новом телефоне будут компоненты от этих устройств, а также неиспользованные детали, которые сохранил Samsung.

Меньше батарея, ниже цена

На фирму давят экологи, требуя повторного использования компонентов Galaxy Note 7 для того, чтобы уменьшить объем так называемых электронных отходов.

Считается, что с пятницы в продажу поступит около 400 тысяч телефонов.

Они будут стоить примерно на 30% дешевле, чем Galaxy Note 7. Цена составит около 700 тысяч корейских вон (615 долларов).

Устройства будут оснащены батареями в 3200 мАч, которые, по словам Samsung, прошли строгие проверки на безопасность. Устройства Note 7 имели батареи в 3500 мАч.

Позже в этом году в продажу должен поступить Samsung Galaxy Note 8 - преемник Note 7.