В Швеции из-за секс-нападений отменили фестиваль

Швеция отменила проведение в 2018 году крупнейшего музыкального фестиваля страны после изнасилования и многочисленных сообщений о сексуальных нападениях на фестивале.

Хедлайнерами фестиваля в 2017 году были такие популярные группы, как System of a Down, Linkin Park, Alesso и The Killers.

Но полиция шведского города Норкопинг говорит, что получила 11 сообщений о сексуальных домогательствах в этом году.

Полицейские утверждают, что изнасилование одной из участниц фестиваля было совершено в пятницу ночью во время выступления шведской группы Håkan Hellström.

Организаторы обнародовали заявление о том, что в следующем году фестиваль проводится не будет.

Заявления о сексуальном насилии, а также пять сообщений об изнасиловании поступили в полицию и после прошлогоднего фестиваля.

Британская группа Mumford and Sons заявила, что требует гарантий безопасности для женщин во время их выступления на фестивале в 2016 году.

"Мы больше не будем играть на этом фестивале, пока не получим заверений от полиции и от организаторов, что они что-то предпринимают в противодействие чрезвычайному сексуальному насилию", - заявили в группе.

Немецкая компания-организатор фестиваля Bravalla - FKP Scorpio - заявила, что ей стыдно за неадекватное поведение некоторых мужчин, и компания не считает, что это мероприятие проводить безопасно.

"Это ненормально. Мы не можем допустить такого на нашем фестивале. Поэтому мы решили не проводить фестиваль Bravalla в 2018 году", - говорится в сообщении организаторов.

Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен назвал прошлогодние нападения на женщин "абсолютно неприемлемыми" и добавил, что законы о сексуальных домогательствах в стране усилят ответственность за такие нарушения.