В Швеции из-за секс-нападений отменили фестиваль
Швеция отменила проведение в 2018 году крупнейшего музыкального фестиваля страны после изнасилования и многочисленных сообщений о сексуальных нападениях на фестивале.
Хедлайнерами фестиваля в 2017 году были такие популярные группы, как System of a Down, Linkin Park, Alesso и The Killers.
Но полиция шведского города Норкопинг говорит, что получила 11 сообщений о сексуальных домогательствах в этом году.
Полицейские утверждают, что изнасилование одной из участниц фестиваля было совершено в пятницу ночью во время выступления шведской группы Håkan Hellström.
Организаторы обнародовали заявление о том, что в следующем году фестиваль проводится не будет.
Заявления о сексуальном насилии, а также пять сообщений об изнасиловании поступили в полицию и после прошлогоднего фестиваля.
- Эд Ширан закрыл фестиваль Гластонбери-2017
- Музблог: 15 концертов лета в Украине
- Фото: краски музыкального фестиваля Гластонбери
Британская группа Mumford and Sons заявила, что требует гарантий безопасности для женщин во время их выступления на фестивале в 2016 году.
"Мы больше не будем играть на этом фестивале, пока не получим заверений от полиции и от организаторов, что они что-то предпринимают в противодействие чрезвычайному сексуальному насилию", - заявили в группе.
Немецкая компания-организатор фестиваля Bravalla - FKP Scorpio - заявила, что ей стыдно за неадекватное поведение некоторых мужчин, и компания не считает, что это мероприятие проводить безопасно.
"Это ненормально. Мы не можем допустить такого на нашем фестивале. Поэтому мы решили не проводить фестиваль Bravalla в 2018 году", - говорится в сообщении организаторов.
Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен назвал прошлогодние нападения на женщин "абсолютно неприемлемыми" и добавил, что законы о сексуальных домогательствах в стране усилят ответственность за такие нарушения.