В аварии автобуса в Баварии погибли 18 человек

Ваше устройство не поддерживает воспроизведение На кадрах с места происшествия видно, что автобус сгорел дотла

В Баварии в результате столкновения автобуса с грузовиком есть многочисленные жертвы, заявили власти Германии. По данным полиции, погибли 18 человек.

"К сожалению, много людей - туристов из Саксонии - погибло в сгоревшем автобусе", - заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

Он также передал родным и близким погибших слова соболезнования от канцлера Ангелы Меркель.

Авария произошла в понедельник утром на шоссе А9 в направлении Нюрнберга. Автобус, в котором находились 48 человек - 46 пассажиров и два водителя, - столкнулся с грузовиком и загорелся. Пока неясно, что стало причиной ДТП.

Изначально сообщалось, что пострадал 31 человек, из них несколько находились в тяжелом состоянии. Судьба еще 17 человек оставалась неясной.

Позже количество пропавших повысили до 18. "Тридцать пассажиров, некоторые из которых получили серьезные травмы, доставлены в больницы. Остальные, предположительно, погибли в горящем туристическом автобусе", - говорится в заявлении полиции.

Ранее представитель пожарных служб признал - у тех, кто не смог покинуть салон автобуса, шансов выжить было мало.

Копірайт зображення Reuters Image caption На месте происшествия работают медики и пожарные

Сразу после аварии шоссе А9 было перекрыто. В операции участвуют несколько спасательных вертолетов, сообщают местные СМИ.