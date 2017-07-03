Украина стала более привлекательной для инвесторов

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Индекс инвестиционной привлекательности Украины по версии Европейской Бизнес Ассоциации заметно вырос и составил 3,15 баллов по 5-балльной шкале. В прошлом году индекс составил: 2,88 и 2,85 балла - в июне и декабре соответственно. Об этом сообщили в пресс-службе Ассоциации.

Последний раз отметка индекса была выше 3 баллов лишь в конце 2011 года.

"Кажется, бизнес понемногу приходит в себя от постоянного стресса кризисных лет и наконец начинает занимать активную позицию", - добавили в ассоциации.

В ассоциации отметили целый ряд положительных сдвигов, которые произошли в Украине с начала 2017 года, в частности открытость государственных данных, постепенную дерегуляцию, развитие электронных сервисов, упрощение процедуры получения разрешительных документов на строительство, мораторий на проверки, ослабление валютного контроля, введение института частных исполнителей и прочее.

И хотя в 1-м полугодии 54% инвесторов остаются недовольными бизнес-климатом, однако, этот показатель на 13% ниже предыдущего, ведь в декабре таких было 67%, добавили в ЕБА.

"Инвестиционный климат стал более предсказуемым, так как не происходило резких ухудшений ситуации, а бизнес за это время привык к имеющимся условиям и оживил свою активность", - говорится в сообщении Европейской Бизнес Ассоциации.

В своем исследовании ЕБА проанализировала экспертные оценки 142 руководителей крупнейших международных и украинских компаний.