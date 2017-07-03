Модель "плюс-сайз" отчитала высмеявшего ее мужчину

Копірайт зображення Facebook - Natalie Hage

Американская модель "плюс-сайз" получила большую поддержку пользователей соцсетей за то, что отчитала пассажира самолета, который писал о ней "подлые и оскорбительные" сообщение во время рейса.

Натали Хейдж, которая летела в Лос-Анджелес на фотосессию, рассказала, что в одном из сообщений мужчина написал другу, что из-за ее веса самолет не взлетит.

В другом сообщении он написал: "Я думаю, она съела мексиканца".

Мужчина впоследствии извинился, заявив, что выпил несколько бокалов.

Хейдж рассказала о произошедшем в четверг инциденте в своих социальных сетях. Видео, которое сняла женщина, набрало более миллиона просмотров.

Натали Хейдж говорит, что во время полетов очень нервничает и поэтому заплатила 70 долларов за дополнительное пространство.

"Я знаю, что мне нужно небольшое дополнительное пространство для ног", - рассказывает она, однако на ее рейсе были доступны только места посереднине.

"Как только я села, джентльмен слева начал громко пыхтеть, вздыхать и ерзать на своем месте", - написала она в Instagram.

Затем она заметила, что он посылает другу текстовые сообщения о ней.

"[Получатель] пишет: "Надеюсь, она не ела мексиканских блюд". И его ответ: "Думаю, она съела мексиканца". Затем он заявляет, что его прижали так, что на окне остался "отпечаток его шеи".

Копірайт зображення Instagram - Nataliemeansnice Image caption Многие пользователи соцсетей похвалили Хейдж за ее мужество

Она говорит, что просила другого мужчину справа поменяться местами, но тот рассмеялся и отказался.

"Это - повседневная реальность полного человека, и не только в самолете. Так происходит в автобусе, в очереди в продуктовом магазине, на концерте, в интернете. Вы можете совершенно никому не мешать, но люди все равно попытаются зацепить или оскорбить вас", - говорит женщина.

Позже она выразила свое недовольство писавшему о ней пассажиру и опубликовала видео их разговора в Facebook.

На видео он извинился. Однако позже сказал, что ей, возможно, не следует сидеть около аварийного выхода, поскольку она не сможет помочь людям.

"Никогда больше не ведите себя так с человеком", - сказала она ему.

Многие пользователи Facebook похвалили Хейдж за ее мужество.