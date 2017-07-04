Запущенная из КНДР ракета упала в экономической зоне Японии

Копірайт зображення KOREA NEWS SERVICE Image caption В этом году КНДР осуществила меньшей мере 11 ракетных пусков

КНДР произвела пуск баллистической ракеты, которая упала в исключительной экономической зоне Японии, сообщает японская телекомпания NHK со ссылкой на военные источники. О запуске также сообщают в южнокорейском генштабе.

Полет ракеты длился 40 минут, сообщили в Токио после того, как ракета упала в Японское море.

Пуск, по данным японских военных, состоялся в 03:40 по киевскому времени с полигона в северной части северокорейской провинции Пхёнан-Пукто.

Служба безопасности на море заранее предупредила экипажи находящихся в Японском море кораблей о том, что рядом с их судном может упасть баллистическая ракета.

Как отмечает корреспондент ВВС в Сеуле Стивен Эванс, это уже 11 запуск ракеты со стороны КНДР в этом году, однако реальное число таких пусков может быть значительно больше.

Реакция соседей

Главный секретарь Кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга заявил: "Повторяющиеся провокации со стороны Северной Кореи, такие, как недавняя, являются абсолютно неприемлемыми. Мы выразили решительный протест и осуждаем такие действия".

Недавно избранный президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин созвал чрезвычайное заседание совета безопасности.

Запуск ракеты состоялся на следующий день после телефонного разговора президента США Дональда Трампа с премьер-министром Японии Синдзо Абэ и президентом Китая Си Цзиньпином о Северной Корее.

Лидеры стран повторно подтвердили свои обязательства о превращении КНДР в зону, свободную от ядерного оружия.

Копірайт зображення EPA Image caption Японское телевидение интенсивно освещало пуск ракеты

Многочисленные ракетные пуски

В последние несколько месяцев Северная Корея резко увеличила число испытаний ракет.

В начале марта КНДР запустила четыре баллистические ракеты и назвала это учениями по нанесению удара по американским базам в Японии.

16 апреля Пхеньян произвел неудачный пуск баллистической ракеты, после чего США направили в регион группу военных кораблей и подводную лодку.

Пхеньян яростно отреагировал на это, угрожая "сверхмощным упреждающим ударом".

15 мая Совет Безопасности ООН предостерег Пхеньян от дальнейших запусков.

"Важно, чтобы Северная Корея немедленно продемонстрировала шаги по ядерному разоружению конкретными действиями", - отмечалось в резолюции Совбеза.

21 мая Центральное телеграфное агентство Северной Кореи сообщило, что КНДР продолжит запускать ракеты, "способные ударить по США".