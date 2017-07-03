Комитет Рады не поддержал представление на снятие неприкосновенности с Дейдея

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Регламентный комитет Верховной Рады не поддержал представление генпрокурора на согласие парламента привлечь к уголовной ответственности депутата из фракции "Народный фронт" Евгения Дейдея.

Комитет признал представление генерального прокурора Юрия Луценко "необоснованным и немотивированным", сообщает агентство "Интерфакс".

"Представление ... является недостаточным, необоснованным, немотивированным и не содержит конкретных фактов", - сказал руководитель комитета Рады по вопросам регламента Павел Пинзеник на заседании комитета.

"Выводы следствия основываются на предположениях, а законность получения доказательств сомнительна, что не может подтверждать факт совершения Дейдеем уголовного преступления", - добавил он.

По его словам, это решение комитета будет передано спикеру Верховной Рады, как и предусматривает регламент.

• Боятся ли депутаты потерять неприкосновенность?

21 июня Юрий Луценко внес в Верховную Раду представление о снятии неприкосновенности с пяти народных депутатов, среди которых Евгений Дейдей.

В его действиях видят "признаки незаконного обогащения на сумму 6,1 млн грн".

Сам г-н Дейдей отрицает обвинения в незаконном обогащении.