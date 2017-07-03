Львов: в синагогу бросили "коктейль Молотова"

Копірайт зображення UNIAN Image caption Синагога на улице Угольной во Львове

Во Львове неизвестные бросили "коктейль Молотова" в синагогу на улице Братьев Михновских, 4. Об этом BBC Украина сообщили в Нацполиции Львова.

Инцидент произошел 30 июня ночью, "коктейль Молотова" бросил неизвестный через забор в окно синагоги.

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В полиции отметили, что огонь погас без вмешательства пожарных.

По словам директора Всеукраинского еврейского благотворительного фонда "Хесед-Арье" Адели Диановой, в городе совершили еще один "акт вандализма в отношении еврейского наследия" - написаны оскорбления на стенах синагоги на улице Угольной, 3".

Заместитель мэра Львова Андрей Москаленко осудил инциденты.

"Львов всегда был, есть и будет городом толерантным", - подчеркнул чиновник.