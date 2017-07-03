Бавария: украинцы не пострадали в аварии автобуса

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Украинцев нет среди погибших и пострадавших в аварии туристического автобуса в Баварии. Об этом сообщает Департамент консульской службы МИД Украины.

Эту информацию подтвердила местная полиция.

В понедельник автобус столкнулся с грузовиком в Баварии. По данным немецкой полиции, погибли 18 человек.

"К сожалению, многие люди - туристы из Саксонии - погибли в сгоревшем автобусе", - заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

Еще 30 пассажиров, которым удалось спастись, пострадали, некоторые из них находятся в критическом состоянии.

В автобусе, который, по предварительной информации, направлялся в Нюрнберг, находились 48 человек - 46 пассажиров и два водителя., один из которых погиб.