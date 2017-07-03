На Донбассе задержали атамана боевиков - полиция

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Полиция задержала в Донецкой области "атамана регионального казачьего объединения". Об этом сообщила полиция Донецкой области в Facebook.

Там уточнили, что "генерал-майора террористов" задержали полицейские Волновахи на блокпосту.

Правоохранители сообщили, что 66-летний мужчина направлялся в Бердянск, чтобы "увидеться с товарищем".

"Было установлено, что перед правоохранителями - действующий генерал-майор регионального казачьего объединения "ДНР". Он рассказал, что в 2011 году начал руководить полком, в состав которого входило 90 рядовых казаков. В 2014 году, когда город захватили оккупанты, "казаки" присоединились к террористам", - сообщили в полиции.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст. 256 УК (Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности), за что предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 5 лет.