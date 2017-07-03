Енин: итальянский журналист Рокелли был Донбассе без разрешения

Копірайт зображення AFP Image caption Ранее ГПУ открыла уголовное производство по статье об убийстве Андреа Рокелли при отягчающих обстоятельствах

Итальянский фотокорреспондент Андреа Рокелли в 2014 году не согласовывал поездку в Славянск с украинской властью. Об этом заявил заместитель генпрокурора Украины Евгений Енин.

"Г-н Рокелли посетил так называемую "серую зону" без согласования этого визита официальной властью Украины. Тем не менее, мы понимаем беспокойство и озабоченность близких и родственников г-на Рокелли и так же, как и представители итальянской стороны, хотели бы добиться справедливости", - сказал г-н Енин.

По его словам, военного Нацгвардии Виталия Маркива, которого задержали в Италии, там обвиняют в умышленном убийстве г-на Рокелли.

В то же время, г-н Енин рассказал, что по результатам украинского расследования "не установлено ни одного конкретного лица", которое могло бы быть причастным к смерти итальянского журналиста.

Заместитель генпрокурора заявил, что "если итальянская сторона передаст нам убедительные доказательства его причастности, то, безусловно, они будут приняты во внимание".

Он также напомнил, что зона, где погиб журналист, не находилась под контролем украинских правительственных сил.

"Пока украинские войска получили контроль над этой территорией, прошло еще не менее 2-х месяцев. Соответственно первые следственные действия смогли провести с определенной временной отсрочкой. Безусловно, это все не способствует установлению истины", - добавил г-н Енин.

В субботу в Италии арестовали украинского бойца Виталия Маркива по подозрению в убийстве итальянского фоторепортера в мае 2014 года под Славянском.

Заместитель генпрокурора Евгений Енин ранее отметил, что ГПУ удивлена ​​арестом г-на Маркива.