Российский канал показал старое видео в сюжете о Донбассе

Копірайт зображення Rossiya 1 Image caption В сюжете "Вестей недели" указано, что это кадры 9 мая 2017 года

Российское государственное телевидение в очередной раз использовало вводящую в заблуждение видеозапись в сюжете о конфликте на востоке Украины.

Речь идет о сюжете "Донбасс расстреливают под фашистские марши из советских пушек" в передаче "Вести недели", где корреспондент "России 1" обвиняет подконтрольных Киеву военных из батальона "Азов" в совершении военных преступлений.

В сюжете говорится об обстреле контролируемого самопровозглашенной "ДНР" села Безыменное, который, по утверждению "Вестей недели", произошел 9 мая и был "самым жестоким" в этом году.

Как рассказывает корреспондент телеканала Александр Сладков, "били по центру поселка, где возлагали цветы к памятнику воинам, погибшим в Великой Отечественной войне".

Он также говорит, что для обстрела использовали старую советскую пушку. Его слова сопровождаются видеозаписью, на которой видно, как несколько человек стреляют из пушки, а голос говорит за кадром: "Мы стреляем из пушки 43 года по русским оккупантам".

Кроме того, в сюжете демонстрируется интервью одного из бойцов "Азова" с позывным Яр, который рассказывает, что ему с сослуживцами хотелось пострелять из старой пушки и в итоге это удалось.

Копірайт зображення Azov / YouTube Image caption ...но видео было загружено в ноябре 2015 года

Однако на видео видны нестыковки - на кадрах с пушкой с подписью "Украина 9 мая 2017" на деревьях совсем нет листвы, а на кадрах, где показано, как снаряды бьют по поселку, все деревья уже зеленые.

По всей видимости, журналисты использовали для сюжета шестиминутное видео, опубликованное 5 июня на Youtube-канале, который поддерживает сепаратистов. Запись озаглавлена "Обстрел из 100 мм артиллерии зондеркоманды "азов" Безыменного 9 мая 2017 г."

Однако на самом деле кадры выстрелов из пушки и интервью впервые были опубликованы на канале AZOV media в Youtube еще 23 ноября 2015 года.

Телеканал "Россия 1" ранее уже попадал в скандалы из-за использования недостоверных видеозаписей в сюжетах, обвиняющих украинских военных в военных преступлениях. Так, в мае 2014 года телеканал, демонстрируя жестокость украинских военных, использовал видео 2012 года с Северного Кавказа.

Тогда гендиректор информационного агентства "Россия сегодня" и ведущий "России 1" Дмитрий Киселев назвал это "случайной ошибкой".

"Ошибка, но ни в каком случае не манипуляция", - заявил он.

ВВС обратилась за комментарием в пресс-службу телеканала "Россия", однако пока не получила ответа.