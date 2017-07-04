ГСЧС предупреждает о грозах, граде и шквалах

Копірайт зображення УНІАН Image caption На востоке Украины ожидаются сильные ливни, крупный град и шквалы

Во многих областях Украины 4-5 июля 2017 года ожидаются грозы, шквалы и порывы ветра. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"В ближайший час с сохранением до конца суток, 4 июля, в Запорожской, Донецкой и Луганской областях сильные ливни, крупный град, шквалы 25-28 метров в секунду", - говорится в сообщении ГСЧС.

Сильный ветер ожидается также в Херсонской, Одесской и Николаевской областях.

А в среду осадки распространятся на Харьковскую и Херсонскую области.