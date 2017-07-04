Юнкер назвал Европарламент "смешным"

Копірайт зображення EPA Image caption Жан-Клод Юнкер выступил перед почти пустым залом Европарламента

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер выступил с резкой критикой членов Европейского парламента за их отсутствие на работе.

Отмечается, что из 751 депутата парламента на заседании присутствовали не более 30 человек. Слушания были посвящены подведению итогов председательства Мальты в Евросоюзе.

Стоя в почти пустом зале, Юнкер назвал такое поведение "смешным" и "совершенно нелепым", а членов парламента - "несерьезными" людьми.

Однако спикер Европарламента Антонио Таяни яростно отреагировал, обвинив Юнкера в недоверии.

"Вы можете критиковать парламент, но это не задача Еврокомиссии контролировать парламент, это парламент должен контролировать Еврокомиссию", - вступил в ожесточённую полемику Таяни.

Однако столкновение продолжалось.

"Хотел сказать вам сегодня: если бы господин Джозеф Мускат (премьер Мальты) был госпожой Меркель, что несколько трудно представить, или господином Макроном, что представить легче, у нас бы тут был полный зал", - отметил Юнкер.

В итоге глава Еврокомиссии заметил, что в будущем отказывается посещать подобные встречи. В то же время Юнкер поблагодарил представителей Мальты за хорошую работу, тем не менее, недооцененную Европарламентом.

Это стало одним из самых ожесточённых публичных споров между высшими должностными лицами Евросоюза в последние годы.‎

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