В Уганде госслужащим запретили носить мини-юбки

Копірайт зображення AFP Image caption Женщины Уганды ранее протестовали против преследований за ношение мини-юбок

Для государственных служащих Уганды ввели строгий дресс-код. Правительство страны издало циркуляр, призывающий их "одеваться прилично".

Женщинам запрещено декольте, красить ногти, заплетать брейды или наращивать волосы, носить одежду без рукавов или прозрачные блузки.

Мужчины должны носить рубашки с длинными рукавами, пиджаки и галстуки. Брюки же не должны быть слишком облегающими.

Персоналу, который не будет выполнять этих требований, угрожают дисциплинарными взысканиями.

Рекомендации министерства государственной службы касаются всех служащих, которые не носят специальную форму.

Впрочем, некоторые считают, что основной мишенью новых правил являются женщины.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Яркий маникюр тоже отказался под запретом

Хотя женщинам разрешено носить брючные костюмы, их одежда не должна быть облегающей. Платья и юбки должны быть минимум до колена.

Уганда - страна с консервативным обществом, где женщины ранее жаловались на преследования за мини-юбки.

Представительница министерства государственной службы Ада Муванга говорит, что ее ведомство должно отреагировать на постоянные жалобы.

"К нам обратились с жалобами на то, что, например, женщины-служащие, одеты неприемлемым образом - в мини-юбки, и показывают части тела, которые в угандийском обществе должны быть закрытыми", - рассказала она ВВС.