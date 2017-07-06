Трамп призвал Россию прекратить "дестабилизацию" Украины
Президент США Дональд Трамп призвал Россию прекратить "дестабилизирующие действия в Украине", а также поддержку "враждебных режимов" в Сирии и Иране.
Он добавил, что Россия должна "присоединиться к сообществу ответственных стран в нашей борьбе против общих врагов и в защите цивилизации".
Об этом американский президент сказал во время своего публичного выступления в польской столице Варшаве.
Он выступил на площади Красинских у памятника героям Варшавского восстания 1944 года.
"Мы призываем Россию прекратить свою дестабилизационную деятельность в Украине, а взамен присоединиться к сообществу ответственных стран в борьбе против общих врагов и в защиту цивилизации", - сказал Дональд Трамп.
На пресс-конференции за несколько часов до своего выступления Трамп также упомянул о "дестабилизирующем поведении" России.
Но, когда его спросили о вмешательстве России в президентские выборы в США, он ответил: "Наверняка никто ничего не знает".
"Оборона Запада"
Дональд Трамп прибыл в Польшу перед саммитом G20 в немецком Гамбурге.
Приведя в пример Польшу в качестве страны, готовой защищать западные свободы, он предостерег мировое сообщество против угроз "терроризма и экстремизма".
Консервативное правительство Польши разделяет негативное отношение Трампа к вопросу иммиграции.
"Польский опыт нам напоминает - защита Запада опирается не только на средства, но и на волю к победе", - сказал Трамп.
"Главный вопрос заключается в том, есть ли у Запада воля к выживанию", - подчеркнул он.
7 июля на саммите "Большой двадцатки" в немецком Гамбурге президент США Дональд Трамп впервые встретится со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
Между тем, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не считает свою деятельность в регионе дестабилизирующей.
"Именно поэтому мы ждем первой встречи двух президентов", - добавил он.
На пресс-конференции за несколько часов до своего выступления Трамп также:
- призвал страны продемонстрировать Северной Корее, что она столкнется с последствиями своего "очень плохого поведения", подчеркнув, что "с этим надо что-то делать";
- заявил, что "сильный союз США с Польшей и НАТО" остается "критически важным для предотвращения конфликта";
- обвинил Россию в "дестабилизирующем поведении", но, когда его спросили о вмешательстве России в президентские выборы в США, он ответил: "Наверняка никто ничего не знает";
- говоря о Сирии, подчеркнул, что "любая нация, которая ценит человеческую жизнь, никогда не допустит применение химического оружия".
Американский газ для Европы?
В Варшавском королевском замке состоялась совместная пресс-конференция американского и польского лидеров. Это произошло после саммита инициативы "Трех морей" (Балтика-Адриатика-Черное море), в котором приняли участие главы государств 12 стран, а также Дональд Трамп.
Польское правительство пытается стать менее энергозависимым от России, и в прошлом месяце в Польшу из Америки прибыл первый танкер со сжиженным природным газом.
"Нельзя быть заложниками одного поставщика", - сказал Трамп.
Ранее Дуда заявил, что визит Трампа показал, что Польша является "страной, которая имеет значение".
Отношения Польши с другими государствами ЕС несколько обострились из-за отказа Варшавы принять беженцев согласно плану Еврокомиссии по распределению мигрантов.