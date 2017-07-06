Трамп призвал Россию прекратить "дестабилизацию" Украины

Копірайт зображення Reuters Image caption Присутствующие держали в руках портреты с изображениями Дональда Трампа и президента Польши Анджея Дуды

Президент США Дональд Трамп призвал Россию прекратить "дестабилизирующие действия в Украине", а также поддержку "враждебных режимов" в Сирии и Иране.

Он добавил, что Россия должна "присоединиться к сообществу ответственных стран в нашей борьбе против общих врагов и в защите цивилизации".

Об этом американский президент сказал во время своего публичного выступления в польской столице Варшаве.

Он выступил на площади Красинских у памятника героям Варшавского восстания 1944 года.

"Мы призываем Россию прекратить свою дестабилизационную деятельность в Украине, а взамен присоединиться к сообществу ответственных стран в борьбе против общих врагов и в защиту цивилизации", - сказал Дональд Трамп.

На пресс-конференции за несколько часов до своего выступления Трамп также упомянул о "дестабилизирующем поведении" России.

Но, когда его спросили о вмешательстве России в президентские выборы в США, он ответил: "Наверняка никто ничего не знает".

"Оборона Запада"

Дональд Трамп прибыл в Польшу перед саммитом G20 в немецком Гамбурге.

Приведя в пример Польшу в качестве страны, готовой защищать западные свободы, он предостерег мировое сообщество против угроз "терроризма и экстремизма".

Консервативное правительство Польши разделяет негативное отношение Трампа к вопросу иммиграции.

"Польский опыт нам напоминает - защита Запада опирается не только на средства, но и на волю к победе", - сказал Трамп.

"Главный вопрос заключается в том, есть ли у Запада воля к выживанию", - подчеркнул он.

7 июля на саммите "Большой двадцатки" в немецком Гамбурге президент США Дональд Трамп впервые встретится со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

Между тем, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не считает свою деятельность в регионе дестабилизирующей.

"Именно поэтому мы ждем первой встречи двух президентов", - добавил он.

Копірайт зображення AP Image caption Трамп выступил на площади Красинских у памятника героям Варшавского восстания 1944 года

На пресс-конференции за несколько часов до своего выступления Трамп также:

призвал страны продемонстрировать Северной Корее, что она столкнется с последствиями своего "очень плохого поведения", подчеркнув, что "с этим надо что-то делать";

заявил, что "сильный союз США с Польшей и НАТО" остается "критически важным для предотвращения конфликта";

обвинил Россию в "дестабилизирующем поведении", но, когда его спросили о вмешательстве России в президентские выборы в США, он ответил: "Наверняка никто ничего не знает";

говоря о Сирии, подчеркнул, что "любая нация, которая ценит человеческую жизнь, никогда не допустит применение химического оружия".

Американский газ для Европы?

В Варшавском королевском замке состоялась совместная пресс-конференция американского и польского лидеров. Это произошло после саммита инициативы "Трех морей" (Балтика-Адриатика-Черное море), в котором приняли участие главы государств 12 стран, а также Дональд Трамп.

Польское правительство пытается стать менее энергозависимым от России, и в прошлом месяце в Польшу из Америки прибыл первый танкер со сжиженным природным газом.

"Нельзя быть заложниками одного поставщика", - сказал Трамп.

Копірайт зображення Reuters Image caption В июне в Польшу прибыл первый американский танкер со сжиженным природным газом

Ранее Дуда заявил, что визит Трампа показал, что Польша является "страной, которая имеет значение".

Отношения Польши с другими государствами ЕС несколько обострились из-за отказа Варшавы принять беженцев согласно плану Еврокомиссии по распределению мигрантов.