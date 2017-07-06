В Кривом Роге во время военных учений был ранен журналист

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В Кривом Роге Днепропетровской области во время военных учений получил огнестрельное ранение оператор информационного портала "Первый Криворожский" Вячеслав Вовк. Об этом сообщают местные СМИ.

Согласно сообщению, в помещении и возле здания Саксаганского районного совета города проходили военные учения. Оператор издания согласился принять участие в съемках постановочного кадра.

"Он выполнял роль провокатора. Военнослужащие отрабатывали на нем свои навыки. После отработки Вячеслава завели вовнутрь здания и через несколько минут все, кто были на улице, услышали глухой хлопок", - отмечается в сообщении.

Журналист получил огнестрельное ранение в шею. Военнослужащие доставили пострадавшего в больницу. В настоящее время ему делают операцию.

Местные медиа отмечают, что пока неизвестно, что именно произошло на месте происшествия.