Регламентный комитет поддержал снятие неприкосновенности с Розенблата
Регламентный комитет парламента поддержал представление Генпрокуратуры на снятие неприкосновенности с депутата от фракции БПП Борислава Розенблата.
Заключение комитета направлено в Верховную Раду.
"Сказать, что Розенблат больше виноват, чем Дейдей, чем Лозовой, я не могу. Действия этих депутатов, зафиксированные правоохранителями, несут признаки уголовных преступлений. Поэтому мы требуем снятия с них депутатской неприкосновенности", - сказал Юрий Луценко.
По словам Юрия Луценко, депутаты должны стать на одну плоскость, в частности, со своими помощниками, которые помогали им в совершении преступлений, и нести такую же ответственность, как и другие должностные лица.
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"Независимо от того, под какую статью Уголовного кодекса подпадают действия депутатов, они должны быть лишены депутатской неприкосновенности", - добавил Юрий Луценко.
Во время заседания комитета показали оперативное видео с участием Борислава Розенблата, которое депутат назвал "художественным фильмом".
В свою очередь руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий отметил, что все улики против г-на Розенблата получены должным образом, и следственные действия проводились в соответствии с постановлением судей.
"Мы сделали нарезку самых вопиющих фактов", - сказал он.