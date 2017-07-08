G20: последний день сложных переговоров
Лидеры стран Большой двадцатки начинают последний день переговоров саммита G20, на котором политики пытаются, в частности, преодолеть разногласия между США и остальными странами по таким вопросам, как торговля и изменения климата.
Канцлер Германии Ангела Меркель, которая принимает саммит в Гамбурге, заявила, что до сих пор переговоры проходили очень тяжело.
В течение ночи стороны пытались достичь компромисса и составить финальную версию совместного заявления.
На улицах Гамбурга, между тем, вторую ночь продолжались ожесточенные протесты.
В настоящее время статус постоянного члена "Группы 20" имеют 19 стран и Европейский союз (ЕС). В состав "двадцатки" помимо России входят Аргентина, Австралия, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, ЮАР, Южная Корея и Япония.
На этой встрече стороны частности пытаются найти общий язык с США после решения президента Дональда Трампа выйти из Парижской климатического соглашения.
Другой вопрос - неприятие Трампом принципов свободной торговли. Несмотря на то, что президент США заявлял, что не против свободной торговли, но его позиция заключается в том, что любые торговые соглашения должны защищать американскую промышленность.
"Это очень сложная дискуссия, я не хочу говорить об этом", - сказала Меркель.
Она добавила, что надеется, что разногласия с США не повлияют на обязательства других стран.
В то же время на улицах Гамбурга продолжаются масштабные протесты. Утром в субботу произошли столкновения между демонстрантами и вооруженной полицией.
Демонстранты протестуют против присутствия Дональда Трампа и Владимира Путина, изменений климата и неравенства в распределении богатств в мире. Участники беспорядков поджигали машины, громили витрины и возводили на улицах баррикады.
Во время протестов пострадали около 200 сотрудников полиции.
Десятки демонстрантов были арестованы.
Встреча Путина и Трампа
В кулуарах саммита G20 президент США Дональд Трамп впервые лично встретился с лидером России Владимиром Путиным.
Во время более двухчасовой встречи - значительно более длинной, чем предполагали обозреватели - лидеры США и России обсудили ситуацию в Украине и Сирии, а также борьбу с терроризмом и кибербезопасностью.
На переговорах также присутствовали госсекретарь США Рекс Тиллерсон и министр иностранных дел Сергей Лавров.
"У меня была очень длительная беседа с президентом Соединенных Штатов. Накопилось много вопросов - там и Украина, и Сирия, и другие проблемы, некоторые двусторонние вопросы. Мы опять вернулись к вопросам борьбы с терроризмом, кибербезопасности", - заявил Путин после встречи.
Приветствуя российского коллегу перед переговорами, Дональд Трамп заявил, что очень рад встрече, а переговоры в Гамбурге - это только начало дискуссии. Трамп добавил, что ждет возможности обсудить многие вопросы с Путиным и надеется, что встреча будет иметь положительные итоги для двух стран и для других заинтересованных сторон.
Встреча проходила на фоне обострения отношений между двумя странами, в частности, из-за конфликта в Сирии, а также обвинений во вмешательстве России в американские выборы.
Накануне, во время выступления в Варшаве, Дональд Трамп призвал Россию "прекратить дестабилизирующие действия в Украине и других странах" и "присоединиться к сообществу ответственных государств".
Владимир Путин, в свою очередь, призвал отменить американские санкции против России, наложенные после аннексии Крыма в 2014 году.