G20: последний день сложных переговоров

Копірайт зображення Getty Images Image caption Протесты против саммита G20 начались еще 6 июля - тогда, по данным полиции, в них участвовали около 12 тысяч демонстрантов. Участники беспорядков поджигали машины, громили витрины и возводили на улицах баррикады.

Лидеры стран Большой двадцатки начинают последний день переговоров саммита G20, на котором политики пытаются, в частности, преодолеть разногласия между США и остальными странами по таким вопросам, как торговля и изменения климата.

Канцлер Германии Ангела Меркель, которая принимает саммит в Гамбурге, заявила, что до сих пор переговоры проходили очень тяжело.

В течение ночи стороны пытались достичь компромисса и составить финальную версию совместного заявления.

На улицах Гамбурга, между тем, вторую ночь продолжались ожесточенные протесты.

В настоящее время статус постоянного члена "Группы 20" имеют 19 стран и Европейский союз (ЕС). В состав "двадцатки" помимо России входят Аргентина, Австралия, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, ЮАР, Южная Корея и Япония.

На этой встрече стороны частности пытаются найти общий язык с США после решения президента Дональда Трампа выйти из Парижской климатического соглашения.

Другой вопрос - неприятие Трампом принципов свободной торговли. Несмотря на то, что президент США заявлял, что не против свободной торговли, но его позиция заключается в том, что любые торговые соглашения должны защищать американскую промышленность.

"Это очень сложная дискуссия, я не хочу говорить об этом", - сказала Меркель.

Она добавила, что надеется, что разногласия с США не повлияют на обязательства других стран.

В то же время на улицах Гамбурга продолжаются масштабные протесты. Утром в субботу произошли столкновения между демонстрантами и вооруженной полицией.

Демонстранты протестуют против присутствия Дональда Трампа и Владимира Путина, изменений климата и неравенства в распределении богатств в мире. Участники беспорядков поджигали машины, громили витрины и возводили на улицах баррикады.

Копірайт зображення Getty Images

Во время протестов пострадали около 200 сотрудников полиции.

Десятки демонстрантов были арестованы.

Встреча Путина и Трампа

Копірайт зображення EPA Image caption Встреча длилась более 2 часов

В кулуарах саммита G20 президент США Дональд Трамп впервые лично встретился с лидером России Владимиром Путиным.

Во время более двухчасовой встречи - значительно более длинной, чем предполагали обозреватели - лидеры США и России обсудили ситуацию в Украине и Сирии, а также борьбу с терроризмом и кибербезопасностью.

На переговорах также присутствовали госсекретарь США Рекс Тиллерсон и министр иностранных дел Сергей Лавров.

"У меня была очень длительная беседа с президентом Соединенных Штатов. Накопилось много вопросов - там и Украина, и Сирия, и другие проблемы, некоторые двусторонние вопросы. Мы опять вернулись к вопросам борьбы с терроризмом, кибербезопасности", - заявил Путин после встречи.

Приветствуя российского коллегу перед переговорами, Дональд Трамп заявил, что очень рад встрече, а переговоры в Гамбурге - это только начало дискуссии. Трамп добавил, что ждет возможности обсудить многие вопросы с Путиным и надеется, что встреча будет иметь положительные итоги для двух стран и для других заинтересованных сторон.

Встреча проходила на фоне обострения отношений между двумя странами, в частности, из-за конфликта в Сирии, а также обвинений во вмешательстве России в американские выборы.

Накануне, во время выступления в Варшаве, Дональд Трамп призвал Россию "прекратить дестабилизирующие действия в Украине и других странах" и "присоединиться к сообществу ответственных государств".

Владимир Путин, в свою очередь, призвал отменить американские санкции против России, наложенные после аннексии Крыма в 2014 году.‎