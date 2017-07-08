Трамп ожидает заключения торгового соглашения между США и Британией "очень, очень быстро"

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Президент США Дональд Трамп ожидает заключения "мощного и грандиозного" торгового соглашения между США и Британией.

Кроме того, американский лидер заявил о намерении нанести визит в Великобританию. Его примерные даты он не уточнил.

"Мы работаем над соглашением о торговле, которое будет очень, очень значительным и мощным, грандиозным для обеих стран. Я надеюсь, что мы это сделаем очень, очень быстро", - сказал Дональд Трамп журналистам накануне встречи с Терезой Мэй.

Ожидается, что в ходе время встречи Мэй также призовет Трампа пересмотреть свое решение о выходе США из Парижского климатического соглашения.