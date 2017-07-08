Закон о курсе Киева в НАТО вступит в силу 9 июля

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Официальное издание Верховной Рады "Голос Украины" в субботу опубликовал закон, который закрепляет приоритетность членства Украины в НАТО.

Таким образом, закон вступит в силу в воскресенье, 9 июля.

Документ о внешнеполитическом курсе Украины, где приоритетом указано вступление Украины в НАТО, Верховная Рада приняла месяц назад.

При этом фракция "Оппозиционный блок" не голосовала в полном составе.

В законе предусмотрено, что основными принципами внешней политики является углубление сотрудничества с Североатлантическим альянсом с целью приобретения членства в этой организации.

5 июня 29-м членом альянса официально стала Черногория. Этот шаг официальной Подгорицы сопровождался мощным давлением со стороны России, которая обвиняет Североатлантический альянс в экспансии.

Стоит отметить, что официальные представители альянса настаивают на том, что двери НАТО открыты для всех стран, которые отвечают критериям членства, однако конфликт на Донбассе и незавершенность процесса реформ в Украине, в частности, отсутствие прогресса в борьбе с коррупцией, отдаляют такую ​​перспективу.