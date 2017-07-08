Президентом Монголии стал оппозиционер и дзюдоист

Копірайт зображення Getty Images Image caption Халтмаагийн Баттулга уже работал в правительстве Монголии, а также занимался бизнесом

Во втором туре выборов президента Монголии победил представитель оппозиционной Демократической партии Халтмаагийн Баттулга. Он опередил своего соперника из правящей Народной партии почти на 10% голосов.

Утром в субботу Генеральный избирательный комитет опубликовал результаты выборов после подсчета 99% голосов. Демократ Халтмаагийн Баттулга набрал 50,6% голосов (это около 610 тысяч человек), его противник, спикер парламента и член Народной партии Миеэгомбын Энхболд набрал 41,2%.

"Монголия победила, - заявил новоизбранный президент. - Я сейчас же начну работать над разрешением экономических трудностей и освобожу граждан Монголии от долгов, как и обещал".

Во время кампании кандидат-демократ обещал разобраться с государственным долгом Монголии, а также с долгами рядовых граждан.

Это первый случай в истории страны, когда на президентских выборах проходил второй тур.

Халтмаагийн Баттулга в молодости занимался борьбой дзюдо и самбо, входил в монгольскую сборную. Он давно занимается политикой: он избирался депутатом, занимал пост министра транспорта, затем - министра промышленности Монголии.

Кроме того, у избранного президента обширные бизнес-интересы: среди них и гостиница, и развлекательный парк, посвященный Чингисхану.