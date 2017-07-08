Взрыв в доме в Киеве: погибла женщина

Копірайт зображення Оксана Блищик / Facebook

В результате взрыва в трехэтажном жилом доме в Голосеевском районе Киева погибла женщина, еще по меньшей мере пять человек пострадали, сообщили спасатели.

Взрыв произошел по адресу проспект Голосеевский, 70. В результате обрушилось перекрытие между этажами, а впоследствии произошло возгорание, которое сейчас ликвидируют.

Сначала в полиции сообщили, что взрыв произошел из-за воспламенения бытового газа.

Однако впоследствии в ГСЧС отметили, что причину взрыва определить пока невозможно.

"Взрыв - неизвестного происхождения. Пока о причинах мы сказать не можем", - сказал журналистам на месте происшествия глава ГСЧС Николай Чечеткин.

Всего в доме зарегистрировано 64 жильца, сообщили в полиции. Сейчас правоохранители опрашивают жильцов дома.

"Подсчитаем и тогда установим, какое количество граждан мы не можем найти", - сказал глава Нацполиции Сергей Князев.

Пресс-секретарь ГУ Нацполиции в Киеве Оксана Блищик сообщила, что следователи начали уголовное производство по статье о нарушении требований пожарной безопасности.