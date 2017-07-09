Взрыв в доме в Киеве: погибли два человека

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По данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям по состоянию на утро воскресенья в результате взрыва в доме в Голосеевском районе Киева погибли два человека. Это женщина 1972 года рождения и мужчина.

Всего в результате взрыва пострадали шесть человек, пятеро из них госпитализированы, докладывает ГСЧС.

Работы по разбору разрушенной части дома прекратили.

Причины взрыва выясняются.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрациы, для 17 человек, проживавших в доме, уже выделено временное жилье.

Взрыв произошел в трехэтажном доме по адресу проспект Голосеевский, 70 в субботу. В результате обрушились перекрытия между этажами, а затем произошло возгорание.

Сначала в полиции сообщили, что предварительной версией является взрыв бытового газа.

Однако впоследствии в ГСЧС отметили, что причину взрыва определить пока не удалось.

Всего в доме зарегистрировано 64 жителя, сообщили в полиции.