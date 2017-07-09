Трамп назвал саммит G20 "потрясающим успехом", несмотря на разногласия

Копірайт зображення Reuters Image caption По словам Трампа, Ангела Меркель "чудесно" провела саммит

Президент США Дональд Трамп назвал саммит "Большой двадцатки" в Германии потрясающим успехом, несмотря на разногласия США с другими странами по вопросу изменения климата.

Лидеры 18 стран на саммите G20 в Германии подтвердили свое обязательство воплотить Парижское соглашение по изменению климата, несмотря на выход из него США.

Последний день переговоров на саммите в Гамбурге в связи с этим затянулся, однако в конце концов удалось достичь согласия.

Участники саммита признали решение президента Дональда Трампа выйти из Парижского соглашения, но настаивают, что это не уменьшило их преданности делу борьбы с глобальным потеплением.

Компромисс был достигнут после волны насилия, которым сопровождались новые протесты в Гамбурге.

В совместном заявлении по результатам саммита, обнародованном в субботу, сказано: "Мы принимаем во внимание решение Соединенных Штатов Америки отказаться от Парижского соглашения".

Однако лидеры других членов Большой двадцатки согласились, что это соглашение является "необратимым".

В заявлении также говорится, что США будут стараться тесно сотрудничать с другими странами, чтобы помочь им более экологичным и эффективным способом добывать и использовать ископаемое топливо.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Многие люди протестовали против позиции президента Трампа по вопросу изменений климата

Дональд Трамп обещал помочь угольной промышленности США возродиться и заявлял, что Парижское соглашение ставит американских производителей в невыгодные условия.

В конце пресс-конференции канцлер Германии Ангела Меркель, принимавшая саммит в Гамбурге, заявила, что все еще сожалеет о позиции президента Трампа по этому вопросу.

Меркель поблагодарила остальные 19 стран, выступивших против пересмотра соглашения.

Что дальше?

"Я думаю, понятно, что мы не смогли достичь консенсуса, но разногласия не были оформлены, четко указаны", - сказала Меркель журналистам.

Она сказала, что не разделяет мнение премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, что Вашингтон может передумать и вернуться к соглашению о климате.

Однако Мэй на пресс-конференции в субботу подтвердила свою веру в то, что США смогут присоединиться к этому соглашению.

Президент Франции Эммануэль Макрон также пытался убедить Трампа изменить свое мнение. Он сказал: "Я никогда не отступлюсь от попыток его переубедить, потому что считаю, что это мой долг".

Он заявил, что 12 декабря в Париже состоится очередной саммит, касающийся соглашения о климате и финансирования.

Почему в Гамбурге протестуют?

В городе второй день не утихали массовые протесты, ночью вспыхнули столкновения между демонстрантами и вооруженной полицией.

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Демонстранты, протестующие против присутствия в Гамбурге Трампа и Путина, изменений климата и глобального имущественного неравенства, поджигали автомобили и баррикады, бросали в полицейских камни и грабили магазины.

Во время протестов почти 200 полицейских получили ранения. Десятки демонстрантов были арестованы.