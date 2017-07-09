В АТО ранены двое военных

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За минувшие сутки в зоне АТО двое украинских военных получили огнестрельные ранения. Об этом сообщает штаб АТО в своем Facebook.

Было зафиксировано 27 обстрелов позиций украинских военных со стороны боевиков.

По данным штаба, зафиксировано 6 обстрелов из минометов.

Больше всего обстрелов было на приморском направлении. Здесь боевики вели огонь из минометов калибра 120 мм, стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных модификаций, вооружения БМП и зенитных установок.

На донецком направлении сепаратисты применяли минометы калибров 120 и 82 мм, БМП, гранатометы и стрелковое оружие различных калибров.

На луганском направлении они стреляли из минометов, противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Актуальной информации с противоположной стороны на данный момент нет.