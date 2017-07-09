В Украину прибыл госсекретарь США Рекс Тиллерсон

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Госсекретарь США Рекс Тиллерсон прибыл в Киев. Об этом сообщает посольство США в Украине в своем Twitter.

В воскресенье он встретится с Петром Порошенко.

Как ранее сообщала пресс-служба украинского президента, стороны обсудят вопросы "укрепления стратегического партнерства между Украиной и США и продолжение координации усилий по противодействию российской агрессии".

Кроме того, в воскресенье состоится встреча главы государства с генеральным секретарем ООН Антонио Гутерришем, который приедет в Киев по приглашению Порошенко.

Это первые визиты Рекса Тиллерсона и Антонио Гутерриша в Украину.

Петр Порошенко встретился с президентом США Дональдом Трампом во время визита в Вашингтон в июне.