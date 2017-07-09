G20: во время беспорядков в Гамбурге задержали почти 300 человек

Копірайт зображення DPA Image caption Массовые беспорядки в Гамбурге продолжаются, несмотря на заявления полиции

Правоохранительные органы Гамбурга сообщили, что с начала массовых беспорядков, которыми сопровождалось проведение в городе саммита "Большой двадцатки", были задержаны 288 человек. Половину из них уже арестовали.

Ранее сообщалось о 100 задержанных, из которых 43 были помещены под арест.

По последним данным, пострадали 285 полицейских.

Столкновения в городе продолжились и в ночь на воскресенье после окончания саммита. Только около 4:30 утра по киевскому времени полиция сообщила в официальном Twitter, что ситуация на улицах успокоилась.

В пресс-релизе правоохранителей говорится, что протестующие были вооружены, в частности, "коктейлями Молотова", кидались вынутыми из мостовой камнями и ранили некоторых сотрудников правоохранительных органов из рогаток.

В Гамбурге 7 и 8 июля при усиленных мерах безопасности проходил саммит G20.

Протесты против саммита начались еще 6 июля - тогда, по данным полиции, в них участвовали около 12 тысяч демонстрантов.