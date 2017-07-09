Генсек ООН в Киеве: мой визит - свидетельство преданности Украине

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В Киеве состоялась встреча генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша и премьер-министар Украины Владимира Гройсмана.

Во время встречи Гутерриш выразил свою поддержку украинскому народу.

"Как у генерального секретаря ООН у меня ограниченные возможности, но я буду делать все, что смогу, для обеспечения поддержки мира, процветания, независимости и территориальной целостности (Украины. - Ред.)", - сказал он.

Генеральный секретарь ООН подчеркнул, что знает о ситуации на востоке Украины и заверил, что ООН в дальнейшем будет оказывать поддержку внутренне перемещенным лицам и людям, живущим на линии соприкосновения, а также поддерживать украинское правительство в проведении реформ.

Он отметил, что как португалец очень уважает и имеет тесные связи с украинским народом.

"Я чувствую и выражаю огромную солидарность с украинским народом во времена, когда он очень страдает", - сказал он.

Владимир Гройсман в свою очередь рассказал генеральному секретарю ООН о состоянии дел на Донбассе и заявил о необходимости увеличения гуманитарной помощи со стороны ООН.

Позже в воскресенье Антонио Гутерриш встретится в Киеве с президентом Петром Порошенко.