Порошенко прогнозирует встречу "нормандской четверки" до конца лета

Копірайт зображення UNIAN Image caption Президент Украины Петр Порошенко и государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Рекс Тиллерсон во время встречи в Киеве

Порошенко анонсирует в июле телефонный разговор лидеров Украины, ФРГ, Франции и РФ, а к концу лета встречу "нормандской четверки". Об этом он сообщил во время визита госсекретаря США Рекса Тиллерсона.

"Мы не исключаем, что по итогам этого телефонного разговора нам удастся организовать саммит. Пока не определено, где именно он будет проходить, но мы настроены на решительный, ускоренный и конкретный практический разговор как в телефонном формате, так и во время саммита уже этим летом", - добавил президент.

Порошенко также уточнил, что спецпредставитель США по Украине Курт Волкер будет находиться в Киеве еще несколько дней, чтобы скоординировать дальнейшие шаги.

Госсекретарь Тиллерсон подчеркнул, что Волкер был назначен в связи с тем, что США разочарованы отсутствием прогресса в выполнении Минских соглашений.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Сначала Петр Порошенко провел переговоры с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном один на один

Также он добавил, что американская сторона будет тщательно координировать действия с участниками "нормандской четверки".

Рекс Тиллерсон также заявил, что санкции США в отношении России будут оставаться, пока российская сторона не прекратит действия, приведшие к этим мерам.

"Мы призываем Россию выполнять свои обязательства в рамках Минских соглашений и использовать свое влияние на сепаратистов, чтобы наблюдатели ОБСЕ имели доступ не только на линию соприкосновения, но и вдоль границы", - сказал Тиллерсон.