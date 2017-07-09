Умер российский медиаменеджер и блогер Антон Носик
Журналист и блогер Антон Носик скончался в возрасте 51 года, об этом в "Твиттере" сообщил его близкий друг Демьян Кудрявцев, владелец газет The Moscow Times и "Ведомости".
Как сообщается, причиной смерти стал сердечный приступ.
Носик участвовал в создании ряда российских интернет-изданий, таких как Lenta.ru, Gazeta.ru и NEWSru.com, в разное время занимавших ведущие позиции на рынке.
Он также занимал пост медиадиреактора компании SUP Media, владеющей сервисом блогом LiveJournal и был автором популярного блога, входил в десятку самых популярных блогеров Рунета по версии Яндекса.
В 2016 году суд приговорил Антона Носика к штрафу в 500 тысяч рублей за пост в "Живом Журнале" под заголовком "Стереть Сирию с лица земли".
Суд признал запись, в которой Носик одобрял российские бомбардировки Сирии и сравнивал страну с нацистской Германией, экстремистской. Позднее штраф был снижен до 300 тысяч.
Сам блогер отказывался признавать свою вину.