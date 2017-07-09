В Донецкой области в ДТП погибли четыре человека - полиция

Копірайт зображення facebook.com/don.gumvs Image caption На рулем автомобиля Hyundai Accent была беременная женщина

В Донецкой области в результате трех ДТП в Константиновке, Славянске и Мангушском районе погибли четыре человека и пятеро были травмированы.

"На трассе Славянск-Краматорск в ДТП попала семья. Водитель автомобиля Hyundai Accent, беременна женщина, не справилась с управлением и врезалась в столб. Пострадавшую без сознания забрала "скорая", - сообщили в полиции.

Правоохранители отметили, что в автомобиле было трое пассажиров, мужчина погиб, а двое детей тяжело травмированы.

"В это время в Мангушском районе на автодороге между с. Урзуф и с. Ялта произошло лобовое столкновение автомобилей Geely Emgrand и Mercedes. Водитель Geely в тяжелом состоянии. Водитель и пассажир Mercedes погибли на месте", - уточнили в полиции области.

Третья авария произошла в 5 утра в Константиновке, там водитель сбил двух женщин на остановке общественного транспорта. Одна из них погибла, сообщили правоохранители.