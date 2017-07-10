Сутки в зоне АТО прошли без потерь - штаб

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За минувшие сутки боевики 38 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, 10 обстрелов было из минометов. Потерь и раненых среди украинских военных нет. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

На приморском направлении стреляли в районе Березового, Новотроицкого, Красногоровки и Новомихайловки, а также около Широкина, Водяного, Павлополя, Гнутова и Марьинки.

На донецком направлении обстреливали пригороды Авдеевки.

На луганском направлении стреляли в районе Крымского, Новотошковского, около поселка Желтое, Малиновое, у Донца, Золотого, Новоалександровки, Новозвановки.

Боевики обвиняют в обстрелах украинских военных.