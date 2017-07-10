Задержанный в Украине россиянин рассказал, что он военный-контрактник

Копірайт зображення Odnoklassniki.ru Image caption Информацию о том, что Виктор Агеев в марте 2017 года подписал контракт и продолжил службу в российских вооруженных силах, Русской службе Би-би-си подтвердили как его мать, так и бывшие сослуживцы и друзья

Задержанный на Донбассе россиянин Виктор Агеев подтвердил, что его отправили на восток Украины после подписания контракта на службу в Вооруженных силах России.

"Я военнослужащий. Часть 65246 (расположена в Новочеркасске, это полк связи и учебный центр воздушно-космических сил России. - Ред.)", - рассказал он в интервью украинскому телеканалу "1+1".

Первой о задержании Виктора Агеева 27 июня сообщила Русская служба Би-би-си со ссылкой на собеседников в украинском министерстве обороны и командовании 93-й отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины.

В интервью ТСН Агеев рассказал, что приехал в Ростовскую область в марте 2017 года, пробыл в своей части четыре дня, после чего его переправили в Луганскую область Украины.

Отвечая на вопрос, почему так быстро его отправили на восток Украины, россиянин сказал: "Отправка, видимо, была. Не знаю... Я не углублялся. Отправили, так и отправили. Деньги платят, служба службой".

Агеев добавил, что у него нет информации, отправляли ли на Донбасс по этой схеме других военнослужащих: "Я думаю, отправляли. Может быть и отправляли, но не моим рейсом". Он добавил, что ехал вместе с "Алексом" - командиром группы Александром Щербой, погибшим при захвате в плен.

По информации телеканала, мама задержанного российского военнослужащего Светлана Агеева намерена приехать в Украину и попытаться встретиться с сыном.

История одного плена

Украинские военные ликвидировали диверсионную группу сепаратистов 24 июня возле села Желобок Луганской области. При этом двух ее членов, среди которых был еще один россиянин, убили.

Позже Минобороны Украины заявило, что задержанного россиянина зовут Виктор Агеев, и он является действующим военнослужащим РФ.

Информацию о том, что Виктор Агеев в марте 2017 года подписал контракт и продолжил службу в Батайске Ростовской области, Русской службе Би-би-си подтвердила мать военнослужащего, его бывшие сослуживцы и друзья.

Позже Министерство обороны России опровергло, что задержанный является кадровым российским военным.

"Виктор Агеев никогда не проходил военную службу по контракту в вооруженных силах РФ. Согласно учетным данным минобороны России, Агеев проходил срочную службу в Вооруженных силах РФ, после которой еще в мае 2016 года уволился в установленном порядке в запас", - говорилось в сообщении ведомства.