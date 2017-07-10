В Лондоне горел популярный рынок

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Сильный пожар вспыхнул в ночь на понедельник на рынке Камден Лок Маркет на севере Лондона.

По данным Лондонского пожарного подразделения, на месте инцидента, популярном среди туристов, работают 70 пожарных и 10 машин.

По сообщению очевидца происшествия, огонь распространился "очень быстро", и были опасения о возможных взрывах в окружающих домах.

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Медики заявили, что в результате инцидента пострадавших нет. Однако бригады скорой помощи остаются на месте происшествия.

24-летняя Джоан Райбс рассказала: "Я проходила мимо, когда увидела пожар, сразу же начали подъезжать пожарные и полиция, все произошло очень быстро".

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"Люди наблюдали за пожаром, но мы боялись, что в любой момент может взорваться здание, ведь поблизости есть рестораны с кухнями", - добавила очевидец событий.

Около 03:00 по местному времени (05:00 по Киеву) пожарные сообщили, что огонь удалось локализовать, но спасатели продолжат тушить пожар утром.