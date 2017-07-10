В Одессе начинаются учения "Си Бриз-2017"

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В Одессе начинаются украинско-американские учения "Си Бриз-2017" (Sea Breeze-2017). Об этом сообщили в пресс-центре командования Военно-морских сил Украины.

Учения продлятся до 23 июля в северо-западной части Черного моря, а также в Одесской и Николаевской областях.

По сообщению ВМС, в учениях принимают участие представители 16 стран - Украины, США, Румынии, Турции, Грузии, Великобритании, Греции, Канады, Италии, Бельгии, Болгарии, Литвы, Норвегии, Польши, Швеции, Франции.

Тема учений - проведение многонациональной морской операции по безопасности в кризисном регионе.

От украинских ВМС участвуют 15 кораблей, катеров и судов обеспечения, до 8 самолетов и вертолетов, спасательная поисково-десантная группа, подразделение морской пехоты, инженерное подразделение около 50 единиц техники и прочее. Также участвуют подразделения Нацгвардии Украины, Сухопутных войск, Госпогранслужбы и воздушных сил.

От США в учениях принимают участие два боевых корабля и судно и четыре самолета, мобильное инженерное подразделение, морской отряд спецопераций.

"Си Бриз" - многонациональные военные учения, которые проводятся в Украине с 1997 года. Организаторами учений являются Украина и США.