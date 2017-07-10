Порошенко: Украина пока не будет подавать заявку на членство в НАТО

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Украина сейчас должна сосредоточиться на важных реформах, чтобы в будущем соответствовать стандартам стран-членов НАТО. Об этом заявил президент Петр Порошенко на заседании комиссии Украина-НАТО в Киеве.

"Еще раз хочу подчеркнуть, это не значит, что мы немедленно подадим заявку на членство. Это значит, что нам нужно построить реальную программу реформ, программу нашего сотрудничества, активизировать наши усилия для достижения необходимых стандартов, и в этом нам необходима помощь и сотрудничество с нашими партнерами по НАТО", - сказал президент.

Петр Порошенко добавил, что роль НАТО растет из-за событий на Донбассе.

"Вес и роль НАТО еще больше возрастает в условиях новых вызовов международной безопасности в контексте происходящих вокруг Украины событий. Продолжающаяся российская агрессия побудила НАТО, по сути, серьезно активизироваться, и можно предположить, что НАТО проснулось, и это дало Альянсу второе дыхание", - сказал президент Украины.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил поддержку Украине со стороны Альянса и подчеркнул необходимость выполнения Минских соглашений.

"Мы здесь для того, чтобы продемонстрировать солидарность НАТО с Украиной, а также нашу твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности вашей страны. Россия продолжает агрессивные действия против Украины, но НАТО и страны Альянса на вашей стороне", - сказал Столтенберг.

Он подчеркнул, что НАТО обеспокоено длительными боевыми действиями на Донбассе.

"Минские соглашения должны быть выполнены в полном объеме, а миссия ОБСЕ должна получить полный, безопасный и беспрепятственный доступ ко всей территории Украины", - добавил Столтенберг.

10 июля в Украину с визитом прибыла делегация Североатлантического совета во главе с Йенсом Столтенбергом.

Во время визита генсек НАТО произнесет речь в Верховной Раде, а также встретится с премьер-министром Владимиром Гройсманом, спикером парламента Андреем Парубием и председателями парламентских фракций.