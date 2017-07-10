Рада может рассмотреть все представления на депутатов в четверг - Парубий
Депутатам предлагают рассмотреть все представления генерального прокурора Юрия Луценко о снятии неприкосновенности с шести депутатов в четверг, 13 июля. Об этом сообщил спикер Рады Андрей Парубий.
Он отметил, что для этого требуется согласие парламента.
"Если Верховная Рада поддержит эту инициативу, чтобы мы все представления рассмотрели в четверг, мы будем их рассматривать в четверг", - сказал спикер во время согласительного совета.
Иначе, добавил Парубий, парламент начнет рассмотрение представлений о снятии неприкосновенности во вторник.
Председатель ВР напомнил, что регламентный комитет еще должен рассмотреть представление ГПУ о снятии неприкосновенности с депутата от "Оппозиционного блока" Михаила Добкина.
21 июня генпрокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду представление о снятии неприкосновенности с пяти депутатов парламента - Андрея Лозового, Евгения Дейдея, Олеся Довгого, Борислава Розенблата и Максима Полякова. Впоследствии ГПУ внесла представление о снятии неприкосновенности с Михаила Добкина.