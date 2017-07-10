НАТО выделила Украине 40 млн евро через трастовые фонды

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Организация Североатлантического договора выделила Украине 40 млн евро через 10 трастовых фондов. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг по итогам заседания комиссии "Украина-НАТО".

"НАТО будет и впредь оказывать Украине практическую помощь. Сегодня мы пересмотрели комплексную помощь Украине. Через 10 различных трастовых фондов страны-члены НАТО выделили почти 40 млн евро на поддержку Украины", - сказал Столтенберг на совместной с президентом Петром Порошенко пресс-конференции.

По его словам, в частности, эти средства используют в таких отраслях как киберзащита и медицинская реабилитация.

"Сейчас мы работаем над тем, чтобы обеспечить Украину оборудованием спутниковой связи", - добавил генсек НАТО.

В свою очередь президент Петр Порошенко выступил за создание нового трастового фонда НАТО для создания в Украине сети учреждений для психологической реабилитации участников АТО и членов их семей.

9 июля вступил в силу закон, который закрепляет приоритетность членства Украины в НАТО.