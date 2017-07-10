НАТО выделила Украине 40 млн евро через трастовые фонды
Организация Североатлантического договора выделила Украине 40 млн евро через 10 трастовых фондов. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг по итогам заседания комиссии "Украина-НАТО".
"НАТО будет и впредь оказывать Украине практическую помощь. Сегодня мы пересмотрели комплексную помощь Украине. Через 10 различных трастовых фондов страны-члены НАТО выделили почти 40 млн евро на поддержку Украины", - сказал Столтенберг на совместной с президентом Петром Порошенко пресс-конференции.
По его словам, в частности, эти средства используют в таких отраслях как киберзащита и медицинская реабилитация.
"Сейчас мы работаем над тем, чтобы обеспечить Украину оборудованием спутниковой связи", - добавил генсек НАТО.
В свою очередь президент Петр Порошенко выступил за создание нового трастового фонда НАТО для создания в Украине сети учреждений для психологической реабилитации участников АТО и членов их семей.
9 июля вступил в силу закон, который закрепляет приоритетность членства Украины в НАТО.