В Киеве избили организаторов недели сексуального образования

Копірайт зображення Sex Education Week

На спикера, организаторов и участников лекции на тему трансгендерности в Киеве напали во время выступления.

Мероприятие проходило накануне в рамках Sex Education Week в кафе "Купидон", сообщили на странице события в Facebook.

"В здание "Купидона" ворвались десять человек в масках с газовыми баллонами и краской", - говорится в сообщении.

Там также отметили, что нападавшие выкрикивали гомофобские лозунги и напали на собравшихся с газовыми баллонами.

"Организаторам, рискуя своим здоровьем, удалось вытолкнуть нападавших из помещения", - добавили в сообщении.

Впоследствии конфликт продолжился возле станции метро "Крещатик" - там нападавших задержали правоохранители.

Во время обыска у них обнаружили два газовых баллона, нож, а также маски.

Задержанных доставили в отделение полиции, однако впоследствии, утверждают организаторы Sex Education Week, при содействии адвоката и депутатов парламента их отпустили.

Одного из организаторов повезли в больницу.

В июне на улицах Киева провели Марш равенства - он прошел без значительных эксцессов.