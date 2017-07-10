Трамп передумал сотрудничать с Россией по кибербезопасности

Копірайт зображення Reuters Image caption На полях саммита G20 в Гамбурге американский президент впервые встретился с российским президентом Владимиром Путиным

Президент США пояснил в Twitter, что хотя идея создания совместной с Россией рабочей группы по кибербезопасности обсуждалась во время его встречи с президентом Путиным в Гамбурге, никаких конкретных договоренностей достигнуто не было.

"Тот факт, что президент Путин и я обсуждали рабочую группу по кибербезопасности, не значит, что я считаю, что она может быть создана. Не может", - написал Трамп в своем микроблоге.

В воскресенье Трамп по итогам саммита "Большой двадцатки" сообщил в Twitter, что обсуждал с российским президентом Владимиром Путиным вопрос создания рабочей группы по кибербезопасности, которая помогла бы оградить две страны от атак хакеров.

Российский президент, в свою очередь, заявил, что договоренность о создании такой рабочей группы уже достигнута.

"Мы договорились с президентом Соединенных Штатов о том, что мы создадим рабочую группу и будем вместе работать над тем, как совместно контролировать безопасность в области киберпространства, как обеспечить безусловное соблюдение международных правовых норм в этой сфере, как не допускать вмешательства во внутренние дела иностранных государств, прежде всего в данном случае речь идет о России и США", - цитирует Путина РИА Новости.

Министр финансов США Стивен Мнучин поддержал идею создания рабочей группы, отметив, что это "серьезное достижение" для Трампа. Он полагает, что Вашингтону крайне важно наладить сотрудничество с Россией по вопросам кибербезопасности.

Однако идея сотрудничества с Москвой в таком формате вызвала резкую критику как со стороны республиканцев, так и со стороны демократов.

Сенатор-республиканец Марко Рубио сравнил подобное сотрудничество с партнерством с сирийским президентом Башаром Асадом по вопросу химического оружия.

"Это не самая глупая идея, о которой мне приходилось слышать, но очень к ней близка", - так прокомментировал возможность создания рабочей группы сенатор-республиканец Линдси Грэм.

На полях саммита G20 в Гамбурге американский президент впервые встретился с российским президентом Владимиром Путиным.

Трамп назвал встречу потрясающей, а Путин рассказал, что президент США "принял к сведению и согласился" с позицией России относительно обвинений во вмешательстве в американские выборы. Российский лидер также сообщил, что Трамп задавал много вопросов и его "реально интересовали какие-то детали" предполагаемого вмешательства России в выборы в США.

Утверждения о сговоре между командой Трампа и российскими чиновниками во время выборов в США преследуют главу государства все первые пять месяцев его пребывания в должности президента.

Американские следователи также изучают, не повлияли ли российские хакеры на избирательные системы американских штатов, чтобы помочь Трампу победить. Москва отрицает возможную причастность к хакерским атакам.