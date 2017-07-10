Свитолина выбыла из Уимблдона

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Украинская теннисистка Элина Свитолина проиграла в 1/8 финала Уимблдонского турнира Елене Остапенко из Латвии.

20-летняя Остапенко выиграла этот матч в двух сетах со счетом 6:3, 7:6 (8:6).

Теперь в четвертьфинале Уимблдона латвийка сыграет с победительницей пары Винус Уильямс (США) - Ана Конюх (Хорватия).

Элина Свитолина выступала в Лондоне под 4 номером посева, Елена Остапенко - под 13-м.

Ранее в этом сезоне латвийка сенсационно стала чемпионкой Ролан Гарроса, победив в финале в Париже румынку Симону Халеп.