Омелян: приход Ryanair в Украину могут отменить

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В понедельник, 10 июля, могут объявить об отмене полетов Ryanair в Украину. Такое предположение высказал министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Он написал в Facebook о конфликте вокруг аэропорта "Борисполь" и авиакомпании, которые не могли прийти к согласию об условиях работы.

"Борисполь настолько уникальный аэропорт, #59 в Европе, что вместо того, чтобы сделать это (приход Ryanair - Ред.) своей победой, в том числе и экономической, находит объяснение, почему для них Ryanair - угроза, а не удача", - возмущается министр.

Он заверил, что министерство снизило аэропортовые тарифы и сборы для всех без исключения авиакомпаний, в том числе для авиакомпании МАУ, и поднимает вопрос, кто на самом деле хозяйничает в "Борисполе".

По его словам, руководство аэропорта затягивало переговоры с авиаперевозчиком.

"Просто удивляет, насколько же нежелательным является приход Ryanair в Украину, что ни Указ президента - не указ, ни интересы украинцев, которые благодаря дешевым ценам на билеты могли бы открыть для себя мир - не аргумент. Так можно и сказать: мы не хотим Ryanair, потому что аэропорт не сможет сделать три дополнительных выхода на посадку, а также не сможет расширить зону получения багажа для транзитных пассажиров", - сообщил Омелян.

Ранее гендиректор аэропорта "Борисполь" Павел Рябикин заявил, что аэропорту как государственному предприятию контракт с Ryanair не выгоден, и заявил о политическом давлении.

Сейчас на сайте Ryanair невозможно купить билеты в и из Украины.

Весной 2017 года ирландский лоукостер Ryanair объявил о начале работы в Украине. Как ожидалось, Ryanair должен был летать из Киева с октября - в Лондон, Манчестер, Стокгольм и Эйндховен.

А рейсы из Львова должны были быть в Эйндховен, Лондон, Берлин, Вроцлав, Мемминген, Краков и Будапешт.