Кучма встретился со спецпредставителем США Волкером

Копірайт зображення facebook.com/darka.olifer Image caption Кучма встретился со специальным представителем США по вопросам Минских соглашений

Президент Украины (1994 - 2005гг.) Леонид Кучма встретился со специальным представителем США по вопросам Минских соглашений Куртом Волкером.

Во время разговора обсудили ситуацию на Донбассе.

Леонид Кучма отметил роль и активную позицию США в решении ситуации на Донбассе.

"Обе стороны подчеркнули, что устойчивое, длительное прекращение огня и решение всего блока вопросов по безопасности Минских соглашений является ключевым, без этого не может быть продвижения в урегулировании гуманитарных, политических и социальных вопросов", - говорится в сообщении пресс-секретаря Кучмы Дарьи Олифер.

Стороны договорились о дальнейших контактах на постоянной основе.