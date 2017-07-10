Кучма встретился со спецпредставителем США Волкером
Президент Украины (1994 - 2005гг.) Леонид Кучма встретился со специальным представителем США по вопросам Минских соглашений Куртом Волкером.
Во время разговора обсудили ситуацию на Донбассе.
Леонид Кучма отметил роль и активную позицию США в решении ситуации на Донбассе.
"Обе стороны подчеркнули, что устойчивое, длительное прекращение огня и решение всего блока вопросов по безопасности Минских соглашений является ключевым, без этого не может быть продвижения в урегулировании гуманитарных, политических и социальных вопросов", - говорится в сообщении пресс-секретаря Кучмы Дарьи Олифер.
Стороны договорились о дальнейших контактах на постоянной основе.