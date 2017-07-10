НАТО никогда не признает аннексию Крыма - Столтенберг

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НАТО никогда не признает незаконную и нелегитимную аннексию Крыма Россией. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг во время выступления в Верховной Раде.

"Аннексия нанесла тяжелый удар Украине, ее последствия чувствуют все свободные страны мира", - добавил генсек Альянса.

По его словам, это первый случай после окончания Второй мировой войны, когда "одна европейская страна аннексировала часть другой и сделала это силой".

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Также Столтенберг подчеркнул, что "двери НАТО остаются открытыми для Украины".

При этом он отметил, что путь к членству в альянсе не является простым, и страна с таким намерением должна продемонстрировать свою приверженность реформам.

Столтенберг подчеркнул, что решение о членстве принимают 29 стран-членов НАТО, и поэтому "никто извне не имеет права ветировать этот закон".

Генсек НАТО также процитировал стихотворение украинского поэта Тараса Шевченко "Мені однаково...".

"НАТО тоже не все равно. Вот почему мы стоим с вашей страной со времени восстановления вашей независимости", - добавил Столтернберг.