Украина введет биометрический контроль для иностранцев - Порошенко

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Украина введет биометрический контроль для граждан других государств, пересекающих государственную границу. Об этом заявил президент Петр Порошенко на заседании СНБО.

"Речь идет об усилении контроля за въездом и выездом и пребыванием граждан других государств на территории Украины - мы вводим биометрический контроль для всех граждан, которые пересекают украинскую границу", - сообщил президент.

По его словам, это поможет усилить борьбу с терроризмом, так как будут фиксироваться биометрические данные - отпечатки пальцев, цифровые фотографии.

Глава государства отметил, что его поручение по подготовке соответствующих проектов документов выполнены.

"Мы отведем необходимое количество времени для того, чтобы страна подготовилась качественно, чтобы добропорядочные граждане не чувствовали каких-либо неудобств", - отметил Порошенко.

Президент обратился к министру внутренних дел, чтобы на основных пунктах пересечения границы пограничники имели оборудование для фиксации биометрических данных.