Сутки в АТО: 22 обстрела, один погибший

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За минувшие сутки на Донбассе было 22 обстрела, погиб один украинский военный. Об этом сообщил пресс-центр штаба АТО.

Военный погиб в районе Станицы Луганской в результате подрыва на мине.

Наибольшее количество обстрелов, 12, произошло на мариупольском направлении. После 18 часов боевики из гранатометов обстреливали Новомихайловку и Березовое.

Также боевики стреляли по Талаковке и Марьинке. В ответ украинские военные части открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов, сообщили в пресс-центре.

На донецком направлении из района поселка Ясиноватая боевики из гранатометов, пулеметов и стрелкового вооружения вели огонь по Авдеевке, заявили в штабе.

Боевики обвиняют в обстрелах украинских военных.